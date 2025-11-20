Santos : Neymar fait encore des siennes

Menacé d’être relégué, Santos a vécu une nouvelle soirée cauchemardesque face à Mirassol (1-1) ce mercredi soir. Neymar, pourtant en regain de forme ces dernières semaines, avait parfaitement lancé son équipe en ouvrant le score dès la 3e minute, se glissant dans le dos de la défense avant de conclure. Actif et entreprenant, il a longtemps été le joueur le plus dangereux sur la pelouse, multipliant les accélérations et frôlant même le doublé à plusieurs reprises. Mais la dynamique s’est brutalement inversée après l’heure de jeu, au moment où le numéro 10, en voulant assurer un retour défensif, a commis une faute totalement évitable sur Reinaldo dans sa propre surface. Le latéral n’a pas tremblé et a transformé lui-même le penalty, renvoyant Santos face à ses doutes.

La fin de match a ensuite mis en lumière les difficultés physiques persistantes de la star brésilienne, apparue souvent à court de souffle et incapable de remettre son équipe dans le sens de la marche. Le nul, face à l’une des surprises du championnat, laisse un goût amer chez les supporters comme dans le vestiaire tant la victoire tendait les bras au club paulista. Avec 37 points et une 16e place au classement, Santos reste à portée de tir de Vitória et plus que jamais menacé par la descente.