PSG : la promesse de Christophe Galtier à Ilyes Housni

Après sa victoire sur le fil contre Strasbourg (2-1), le club de la capitale se déplace à Lens, ce dimanche, pour le compte de la 17e journée de Ligue 1. Présent en conférence de presse, Christophe Galtier en a profité pour envoyer un message à Ilyes Housni, jeune pépite de la formation parisienne.

«Il est dans le groupe élite depuis un moment et nous rejoint sur quelques séances. Il y avait aussi beaucoup d’absents mais il sera de manière régulière et journalière avec le groupe professionnel. C’est un joueur atypique par le physique qu’il a et les courses qu’il a.» L’intéressé appréciera.

