OM : le jeune Antoine Valero a des courtisans

L’OM cherche encore à dégraisser son effectif pour enfin faire venir ses premières recrues à une semaine seulement de la fin du mercato estival. Le marché des jeunes agite aussi le club phocéen car d’après L’Equipe, la situation d’Antoine Valero retiendrait l’attention de la direction. Membre de l’équipe U19, cet attaquant puissant est sous contrat stagiaire et a justement été repéré par quelques clubs en France et à l’étranger en raison de sa situation.

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Le Betis apprécie tout particulièrement le profil de l’international français U19. La direction a déjà pris des renseignements et pourrait contacter directement avec son homologue marseillaise pour connaître sa position. Le club andalou aurait un plan pour lancer le joueur de 18 ans dans le monde professionnel à moyen terme. En France, l’ESTAC et Lens ont un œil sur lui depuis ses prestations chez les U19 et en National 2. L’OM lui aurait formulé une offre pour un contrat professionnel.