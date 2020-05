OGC Nice : Julien Fournier lance les grandes manœuvres sur le mercato

L'arbitrage du gouvernement a favorisé certaines équipes. Au grand regret de Jean-Michel Aulas et de son OL, l'arrêt de la Ligue 1 a permis à l'OGC Nice de terminer la saison à la 5e place. Le Gym devrait donc être qualifié en Ligue Europa si les deux finales de coupes nationales ne se disputent pas, chose qui reste à confirmer. C'est un petit miracle pour le club racheté par INEOS en cours de saison car les Aiglons auront passé bien plus de temps en dehors des places européennes que dans le haut du tableau.

Il s'agit désormais de préparer le futur et notamment l'effectif de la saison prochaine, dont ne fera pas partie Malang Sarr (21 ans) par exemple. En fin de contrat, le défenseur formé au club ne souhaite pas prolonger. Dans la même situation contractuelle, Walter Benitez (27 ans) pourrait lui rester, à en croire les déclarations de Julien Fournier à Nice Matin. «Les discussions se poursuivent. Walter est très attaché à l'OGC Nice et on est également très attaché à Walter. Il y a une volonté commune de trouver un accord. (...) Il est normal et humain que Walter souhaite profiter de son statut de joueur libre. Il est aussi logique pour nous, le club, d'être raisonné dans l'utilisation de notre argent. »

Vieira confirmé par sa direction

Le directeur sportif du club s'est longuement exprimé pour évoquer plusieurs sujets. D'après lui, cette fin de saison inattendue ne changera pas vraiment la donne du club sur le mercato, alors même qu'une qualification en Ligue Europa devrait augmenter l'attractivité du Gym. Des besoins et des profils ont déjà été identifiés et il devrait rapidement y avoir du mouvement. «Il y a des accords oraux, des joueurs intéressés. Il y en a même un qui devrait passer la visite médicale quand la situation sanitaire le permettra », informe un Julien Fournier, qui a confirmé Patrick Vieira dans ses fonctions pour la saison prochaine.

Il s'agira également d'entamer des discussions autour d'une prolongation de l’entraîneur, lui dont le contrat s'arrête dans un an. Ce n'est pas tout car des négociations seront sans doute menées pour conserver le gros de l'effectif et résister aux assauts de clubs plus puissants. «Il n’y a pas de bouleversements dans les profils ciblés, sauf qu’on a la capacité de garder nos joueurs et d’être attractif pour attirer des Claude-Maurice, Nsoki et Dolberg. » C'est aussi ça l'avantage d'avoir un actionnaire aux coudées franches. Désormais, l'OGC Nice a les moyens de conserver ses meilleurs joueurs.