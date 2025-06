L’ex de l’OM Valentin Carboni joue déjà sa tête sur ce mercato

Marseille express. Après une belle saison à Monza (2 buts, 4 assists en 32 rencontres toutes compétitions confondues), Valentin Carboni avait plusieurs options sous la main. Mais l’espoir argentin a finalement rejoint l’OM sous la forme d’un prêt. L’idée était de continuer sa progression avant de revenir plus tard à l’Inter, club auquel il appartient. Mais son aventure dans la cité phocéenne a plus ressemblé à un cauchemar qu’à un rêve. Celle-ci a commencé par une première apparition le 25 août dernier face à Reims en Ligue 1. Remplaçant, il était entré en jeu 12 minutes. Puis, il a enchaîné le 31 août face à Toulouse (24 minutes de jeu). Sur le banc sans entrer face à l’OGC Nice et l’OL, Carboni a ensuite retrouvé le terrain le 29 septembre. C’était à l’occasion d’un déplacement à Strasbourg (19 minutes jouées).

La suite après cette publicité

La semaine suivante, le 4 octobre, il a joué 45 minutes face au SCO. Il s’agissait de son ultime apparition sous le maillot de l’Olympique de Marseille. En effet, le 11 octobre, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome ont annoncé qu’il s’était gravement blessé durant la trêve internationale. «Blessé lors d’un entraînement avec la sélection argentine, Valentín Carboni souffre d’une entorse des ligaments croisés du genou gauche. Le joueur se soumettra prochainement à une intervention chirurgicale et suivra un protocole de soins adaptés. L’Olympique de Marseille souhaite un prompt rétablissement à Valentín et espère le voir le plus rapidement possible sur les terrains.» Un terrible coup dur pour le natif de Buenos Aires, qui avait publié un message sur ses réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

4 matches et puis s’en va de l’OM

«Merci beaucoup à tout le monde pour l’amour reçu ces jours-ci, Dieu merci l’opération s’est déroulée de la meilleure façon donc je veux remercier le Dr Ramon Cugat et toute son équipe pour cette opération réussie. Je voudrais également remercier mes coéquipiers, l’équipe d’entraîneurs et le personnel médical de la sélection argentine, de l’OM et de l’Inter. Par-dessus tout, je voudrais remercier ma famille, qui est toujours là pour moi, à tout moment et encore plus dans ce moment difficile, je les aime beaucoup. Maintenant, je me concentre sur la rééducation et je me rétablis de la meilleure façon possible pour revenir plus fort.» Un retour qu’il ne fera pas à Marseille. Le 11 février, les Phocéens ont annoncé la fin prématurée de son prêt.

«Le milieu de terrain argentin quitte l’Olympique de Marseille. Après discussions entre les dirigeants de l’Inter Milan, l’OM et le joueur, la résiliation anticipée du prêt de Valentin Carboni a été actée d’un commun accord», expliquait le club présidé par Pablo Longoria. Un choix logique. De son côté, Carboni, qui n’a donc joué que 4 matches sous le maillot olympien, a entamé tout son travail de rééducation avec l’objectif d’être prêt pour participer à la Coupe du Monde des Clubs avec les Nerazzurri. Et le joueur de 20 ans a atteint son objectif puisqu’il est présent dans le groupe lombard aux États-Unis. Une première victoire. Mais le chemin est encore long pour l’Argentin, qui participe aux entraînements sous les ordres de Cristian Chivu.

La suite après cette publicité

Carboni est déjà sous pression

Un technicien qu’il connaît bien puisqu’il a déjà croisé sa route au sein des équipes jeunes de l’Inter rappelle le Corriere dello Sport ce lundi. Le média italien ajoute d’ailleurs que Carboni pourrait avoir une carte à jouer puisque le nouveau coach lombard aime beaucoup travailler avec les jeunes joueurs. Mais l’Argentin devra se battre pour se faire une place. Le CdS précise que l’Inter souhaite renforcer son secteur offensif, qui est déjà porté par Marcus Thuram et Lautaro Martinez. Les noms de Rasmus Hojlund et surtout d’Ange-Yoan Bonny, qui évoluait sous les ordres de Chivu à Parme, sont cités. De plus, il reste au moins une place à prendre dans le compartiment offensif.

Si Mehdi Taremi, qui est coincé en Iran, ne sera pas retenu, cela devrait se jouer entre Valentin Carboni et Pio Esposito, tous les deux nés en 2005. En effet, Marko Arnautovic et Joaquin Correa sont déjà partis et Sebastiano Esposito va de nouveau partir en prêt après le Mondial des Clubs. Chivu va donc devoir trancher durant le tournoi, où Carboni a tout intérêt à briller pour marquer des points et tenter de se faire une place dans l’effectif 2025-26. Le milieu offensif, qui doit prouver qu’il est bien revenu physiquement après sa grave blessure et qu’il est capable de se hisser au niveau attendu dans l’équipe, joue très gros aux USA. Car si Chivu n’est pas satisfait, il ne restera pas cette saison. Un nouveau prêt du joueur sous contrat jusqu’en 2029 sera certainement envisagé. Carboni est prévenu !