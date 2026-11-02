Ligue 1 : des supporters de Brest risquent la prison après un affrontement avec ceux de Lens

Dix supporters ultras du Stade Brestois comparaissaient ce lundi devant le tribunal correctionnel de Brest pour leur implication présumée dans une tentative d’attaque contre des supporters lensois, le 20 avril 2025. Le parquet a requis des peines allant de quatre mois de prison avec sursis à six mois ferme, accompagnées d’amendes et de trois ans d’interdiction de stade. Deux relaxes ont également été demandées.

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Les faits remontent à une expédition menée par une cinquantaine d’ultras brestois encagoulés et armés de battes de baseball sur la RN12, après une première attaque de supporters lensois dans la journée. Plusieurs véhicules avaient été pris pour cible, faisant un blessé. Les dix prévenus contestent leur participation aux violences, tandis que la défense dénonce des preuves insuffisantes. Le tribunal rendra son jugement le 11 janvier 2027.