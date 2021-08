Ligue 1 : Kylian Mbappé et le PSG disposent du Stade de Reims

En clôture de la quatrième journée de Ligue 1, le Stade de Reims recevait le Paris Saint-Germain à Auguste Delaune. Toujours à la recherche de leur premier succès de la saison (trois résultats nuls), les hommes d'Oscar Garcia rêvaient de faire chuter l'ogre parisien. De son côté, le PSG qui a remporté ses trois premiers matchs, voulait enchaîner avant la trêve internationale. Pour cette affiche de 20h45, Oscar Garcia alignait un 3-4-3 avec le trio Kebbal, Touré, Mbuku en attaque. Mauricio Pochettino optait pour un 4-3-3 et laissait Lionel Messi sur le banc au coup d'envoi. Courtisé par le Real Madrid, Kylian Mbappé démarrait la rencontre titulaire. Les Parisiens ne tardaient pas à lancer les hostilités et ouvraient le score au quart d'heure de jeu.

Décalé sur la droite, Di Maria distillait un bon centre pour Mbappé qui ajustait Rajkovic de la tête (0-1, 15e). Après ce but, les vingt-deux acteurs se distinguaient par beaucoup d'approximations notamment sur le plan technique. Au retour des vestiaires, le Stade de Reims pensait égaliser par Munetsi, mais le but était logiquement refusé par la VAR pour une position de hors-jeu (54e). Neuf minutes plus tard, les hommes de Pochettino réalisaient le break. Gueye décalait Hakimi sur la droite qui centrait pour Mbappé qui poussait le ballon au fond des filets (0-2, 63e). Quelques secondes après ce deuxième but, Lionel Messi effectuait ses grands débuts sous le maillot parisien (66e). Sur un fauteuil avec ses deux buts d'avance, le club parisien déroulait en fin de match. Avec ce quatrième succès de la saison, le PSG reprenait les commandes de la Ligue 1.

