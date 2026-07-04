Coupe du Monde 2026 : tout le monde se lève pour l’héroïque Cap-Vert

L’exploit de cette Coupe du Monde n’est pas passé loin. Pendant 120 minutes, le Cap-Vert a regardé l’Argentine droit dans les yeux avant de s’incliner sur un corner tiré par Messi, déjà auteur du premier but et impliqué sur le second, repris par Romero et prolongé du bras par Borges. Le rêve du Petit Poucet s’est arrêté là, non sans avoir fait trembler le champion du monde, qui a dû se demander si les dieux du football étaient bien de son côté après la fantastique égalisation de Lopes Cabral à la 102e minute.

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Même Leo Messi y est allé de son compliment après ce 16e de finale. «On savait que ça allait être un match très dur. Ils n’avaient pas encore perdu. (…) On a perdu le contrôle du ballon, on a encaissé un but derrière, on n’a pas réussi à bien nous positionner et eux ont joué avec leurs armes. (…) Ce sont eux qui avaient le ballon et qui le géraient correctement, et nous, on n’arrivait pas à les presser». Ça n’a pas suffi pour passer ces 16es de finale mais la performance des Requins Bleus force le respect de leurs adversaires et de tous les observateurs.

Les joueurs du Cap-Vert ont mis leur «pays sur la carte du monde»

«Félicitations au Cap-Vert. On savait que c’était une équipe coriace. On a vraiment souffert… Je pense qu’on méritait de gagner, mais ça n’enlève rien au fait que notre adversaire a bien joué», reconnaissait Lionel Scaloni. Au-delà des frontières, cette équipe a marqué la compétition de son empreinte, sans avoir remporté le moindre match. «Les joueurs cap-verdiens pleurent tous parce qu’ils rentrent chez eux. Ils ne veulent pas rentrer. Ils veulent rester ici pour le restant de leurs jours. C’est un moment unique. C’est magique, mais aussi bouleversant», développait pompeusement Gary Neville sur Sky Sports.

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Zlatan Ibrahimović, consultant pour Fox Sports, abondait. «Je peux me lever et applaudir le Cap-Vert. Une petite île avec de grands rêves, et ils ont failli terrasser ce géant. Ces gars sont des héros, ils sont devenus les idoles de cette petite île, ce sont des stars. Ils n’ont perdu aucun match en 90 minutes, c’est important de le dire, et ils ont failli y arriver sur ce match. Je suis sûr à 200% que quand ils rentreront chez eux, il y aura une grande fête et on leur déroulera le tapis rouge». Les principaux intéressés ne disent pas le contraire.

«Nous avons fait honneur à notre pays et nous pouvons être fiers de nos joueurs, qui ont été dignes pendant la Coupe du Monde. Nous avons montré notre identité», assurait de son côté le sélectionneur cap-verdien Pedro Leitao Brito, suivi par le héros Vozinha, désormais l’homme aux millions de followers. «Beaucoup pensaient que l’Argentine gagnerait facilement, mais je suis fier des gars et de moi-même d’avoir mis notre pays sur la carte du monde grâce à cette performance. Je suis très fier». Son pays se rappellera de cette épopée, et le monde un peu aussi.