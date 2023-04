JT Foot Mercato : le PSG en panique totale pour son mercato

C’est la panique à Paris !

La suite après cette publicité

Le PSG est en quête de renfort cet été, mais pour l’instant rien ne se passe comme prévu. Normalement, Milan Skriniar sera parisien cet été. Le joueur de l’Inter ne prolongera pas et aurait déjà signé un pré contrat avec le club de la capitale. Sauf que ses problèmes physiques posent question. Le Slovaque a subi hier une intervention chirurgicale en France pour soigner ses problèmes de dos. Le PSG douterait donc à son sujet d’après Le Parisien, une ultime visite médicale sera faite pour se décider. Car le poste de défenseur central est la priorité du club. Du coup, il existe des alternatives. Selon une source interne du club, Luis Campos apprécie énormément Jean-Clair Todibo et a coché son nom depuis son arrivée dans la capitale. Mais le joueur ne devrait pas rejoindre Paris tant que Christophe Galtier reste à la tête de l’équipe. L’autre secteur à renforcer en priorité, c’est l’attaque. On n’a pas oublié le #pivotgang de Kylian Mbappé, le PSG cherche toujours ce joueur providentiel voulu par le numéro 7. Plusieurs pistes, notamment celles menant à Victor Osimhen, Marcus Thuram et Randal Kolo Muani, sont suivies. Mais Le Parisien a révélé qu’un autre numéro 9 plaît beaucoup dans la capitale. Il s’agit de l’international anglais Harry Kane, qui serait désormais mis en haut de la liste. Mais pour recruter ces joueurs à forte valeur, il va falloir vendre. Luis Campos a mis 7 joueurs sur la sellette, Vitinha, Carlos Soler, Renato Sanches, Fabian Ruiz, Juan Bernat, Hugo Ekitike et Sergio Ramos seront invités à quitter le club s’ils ne donnent pas satisfaction avant la fin de la saison. Ce qui pourrait dégager des liquidités également, c’est le départ de Lionel Messi. Selon les informations de Sport, le Barça va proposer un contrat de 2 ans, avec la possibilité pour

l’attaquant de 36 ans de mettre fin à cet accord dès la fin de la saison 2023/2024. Il lui offrirait un salaire de 13 M€ net par mois, ce qui en ferait le joueur le mieux rémunéré de l’effectif.

Ronaldo poussé vers la sortie !

Après la défaite d’Al Nassr face à Al-Hilal mardi, Cristiano Ronaldo a réagi aux chants des supporters adverses à la gloire de Lionel Messi, en se touchant ostensiblement les parties génitales. Un geste obscène qui a défrayé la chronique dans le pays du Golfe. Le club d’Al Nassr a tenté d’éteindre l’incendie après le geste de son joueur. Il se serait plutôt touché l’aine à cause d’une petite blessure. Mais le mal est fait, le quotidien madrilène AS a indiqué ce jeudi qu’une campagne d’expulsion serait actuellement menée au pays. En effet, s’il s’agit d’un geste volontaire et provocateur de la part de CR7, qui plus est en période de Ramadan, cet écart de conduite serait alors considéré comme un «crime» selon la législation saoudienne. L’avocat qui est à l’origine de cette campagne contre le Portugais a posté un tweet indiquant qu’il ferait part d’une pétition au ministère public du royaume pour arriver à ses fins : expulser Cristiano Ronaldo du pays.

À lire

Le PSG s’interroge sur Xavi Simons

Les officiels du jour !

Buteur décisif pour la qualification de l’AC Milan en demi-finale de la Ligue des Champions, Olivier Giroud continue de prouver qu’il reste l’un des meilleurs attaquants d’Europe à 36 ans. Le buteur vient de prolonger son bail avec les Rossoneri jusqu’en juin 2024 comme le rapporte le communiqué du club. Et une grande page de l’histoire du Betis va se tourner. Le club sévillan a annoncé ce mercredi la retraite à la fin de la saison de son éternel capitaine, Joaquín. L’information a été dévoilée à travers une vidéo publiée sur les réseaux sociaux du Betis. Le joueur âgé de 41 ans a pris la parole. « Pendant 23 ans, j’ai essayé de faire de mon football un art et de rester dans les mémoires (…). Il ne me reste plus qu’à raccrocher les crampons ».