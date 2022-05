Borussia Mönchengladbach : Manu Koné ciblé par trois cadors européens !

«Je n’oublie pas d’où je viens», déclarait Manu Koné, ce jeudi, à Villeneuve-la-Garenne lors de la MK Cup, tournoi organisé au sein de son club formateur. Reconnaissant à l'égard de tous ses conseillers, et ce depuis son plus jeune âge, le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach pourrait bien vivre, dans les semaines à venir, une nouvelle étape importante dans sa jeune carrière. Et pour cause, le natif de Colombes, auteur d'une excellente saison sous le maillot des Poulains, attise d'ores et déjà les convoitises à quelques heures de l'ouverture du mercato estival.

Sous contrat jusqu'en juin 2025, l'ancien milieu du Toulouse Football Club, arrivé en Allemagne l'été dernier, s'est rapidement acclimaté au rythme de la Bundesliga, et ce malgré une saison plus que décevante sur le plan collectif avec une bien pâle dixième place en championnat. Fort de 3 buts et 1 passe décisives en 29 matches toutes compétitions confondues, celui qui vient d'être sélectionné en Équipe de France Espoirs par Sylvain Ripoll s'est surtout distingué par sa créativité dans l'entrejeu et son impressionnante activité. Le tout, sans parler de ces tresses vertes alimentant un style si singulier.

Manchester United, l'Atlético de Madrid et la Juve à ses trousses !

Rapide, puissant, dégageant une sérénité de tous les instants, Manu Koné impressionne également par son charisme et sa maturité à seulement 21 ans. Autant de qualités qui font de lui un joueur convoité. Ainsi, comme le révèle L'Equipe dans son édition du jour, le milieu de terrain, passé par le Paris FC ou encore Boulogne-Billancourt, est aujourd'hui ciblé par plusieurs cadors européens. Transféré pour 9 millions d'euros à Gladbach, qui ne sera pas au rendez-vous de l'Europe la saison prochaine, le numéro 17 des Fohlen est d'ailleurs entré dans une réflexion quant à son avenir.

À ce titre, le quotidien précise que le Français est actuellement dans le viseur de trois grands clubs qui auraient d'ores et déjà noués des contacts pour tenter de s'offrir ses services. Parmi ces prétendants, on retrouve l'Atlético de Madrid et son directeur sportif Andréa Berta, sous le charme de Koné. À noter également l'intérêt de Manchester United porté par la voix de Ralf Rangnick, conseiller technique des Red Devils après avoir officié sur le banc mancunien et qui voit en Koné un très gros potentiel. Enfin, la Juventus reste elle aussi à l'affût, tout comme Leicester qui compte bien renforcer son entrejeu au cours de l'été. Vous l'aurez compris, l'ancien Pitchoun ne manque pas de courtisans !