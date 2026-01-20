Maroc : le stadier grièvement blessé lors de la finale de la CAN n’est pas mort

Dimanche soir, la finale de la CAN 2025 a viré dans le chaos. Après une belle bataille entre le Sénégal et le Maroc sur le terrain, les esprits se sont échauffés dans le temps additionnel entre un but injustement refusé aux Sénégalais et un penalty accordé aux Marocains. Alors que les Lions de la Teranga ont souhaité retourner dans les vestiaires après cette décision, leurs supporters ont tenté de faire un envahissement de terrain et se sont battus avec des stadiers. L’un de ces derniers a même été évacué sur civière et souffrait de graves blessures au niveau de la mâchoire selon plusieurs sources concordantes. C’est alors que plusieurs rumeurs infondées ont pullulé sur les réseaux sociaux et ont fait état de la mort de cet individu. Des informations partagées sans vergogne et qui se sont révélées fausses ce mardi. De son côté, la Fédération marocaine, en concertation avec les autorités marocaines, nous ont contacté pour nous délivrer un communiqué qui affirme que le stadier en question n’est pas mort. Voilà le contenu de cette information transmise à notre rédaction :

«Rabat /MAP/ La Direction générale de la sûreté nationale dément l’enregistrement d’un décès consécutif à une agression criminelle dont aurait été victime un agent chargé de la surveillance du complexe sportif Prince Moulay Abdellah, en marge de la finale de la Coupe d’Afrique des nations de football (Communiqué). La Direction générale de la sûreté nationale a catégoriquement démenti les informations trompeuses relayées par certains comptes sur les réseaux sociaux, lesquelles prétendaient « l’enregistrement d’un supposé décès suite à une agression criminelle ayant pour victime une personne chargée de la surveillance du complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat, en concomitance avec le match de la finale de la Coupe d’Afrique des nations de football ». Un communiqué de la Direction précise que les services de la sûreté nationale « n’ont enregistré aucun décès parmi les agents de sécurité privée, ni parmi les ramasseurs de balles, et n’ont procédé à aucun constat de corps d’une personne décédée à la suite d’événements liés au hooliganisme sportif », des informations confirmées après vérification auprès des différents établissements de santé. « Tout en réfutant ces fausses informations mensongères, les services de la sûreté nationale soulignent avoir saisi les autorités judiciaires compétentes du contenu de ces publications trompeuses et sollicité leurs instructions en vue de l’ouverture d’enquêtes judiciaires afin d’identifier les personnes impliquées dans leur diffusion et leur propagation, dans le but de déterminer les responsabilités et d’appliquer les sanctions légales.»