OM : un candidat se profile déjà pour prendre la succession de Pablo Longoria

Le début de l’automne a été particulièrement difficile à Marseille. Avec des résultats en dents de scie, un coach (Marcelino) à la personnalité difficilement applicable à la cité phocéenne et une présidence remise en cause, le club sort tout juste de la tempête. Il ne s’agit sans doute que d’une accalmie. Si d’un point de vue sportif, Gennaro Gattuso a pris les choses en main, en interne, les lignes bougent encore. Javier Ribalta a quitté son poste de directeur du football en début de semaine, et c’est Medhi Benatia qui est pressenti pour prendre la suite. La réorganisation du directoire donne surtout la part belle à un homme, Stéphane Tessier.

Jusque-là directeur administratif et financier, l’homme de 48 ans a récupéré les fonctions sportives de Ribalta, comme en atteste le communiqué publié au départ de l’Espagnol. «Stéphane Tessier, également membre du Directoire, sera en charge de la Direction générale de l’Olympique de Marseille avec notamment sous sa responsabilité cinq pôles clés à savoir les Opérations, le Business, l’Administratif et Finance, la Communication et le Sportif. Ce dernier pôle sera renforcé en temps voulu, une fois que le Directoire aura arrêté son choix sur le profil idoine». Probablement Benatia donc.

L’ambitieux Stéphane Tessier

Tessier prend de l’épaisseur au sein du club et ce n’est pas un hasard. Réputé très ambitieux, l’ancien directeur général de l’AS Saint-Etienne n’a sans doute pas terminé son ascension à l’OM. Avec un Longoria marqué par les récents déboires avec les leaders d’associations de supporters et dont l’avenir à moyen terme indiquerait qu’il serait sur le départ, son remplaçant serait tout trouvé en la personne de Tessier. En plus des récentes rumeurs de couloirs, c’est aussi la théorie expliquée par La Provence dans son édition du jour, source interne à l’appui.

«Il est compétent, sait ce qu’il veut et il connaît le foot. C’est aussi un tueur qui est arrivé dans une logique d’économies et, quand il a quelque chose à dire, il ne passe pas par quatre chemins. En interne, tout le monde se dit qu’il deviendra président en cas de départ de Pablo en fin de saison», dévoile ce salarié marseillais. Si Longoria a toujours démenti avec force son futur départ, il n’en reste pas moins que le débat s’est posé aux heures les plus fortes de son bras de fer avec les supporters. Tessier, lui, ne s’est jamais questionné sur son avenir. Et il est bien le seul au sein de l’organigramme…