Les célébrations en France après la finale de la CAN 2025 entre le Sénégal et le Maroc (1-0 a.p.) ont encore été marquées par des incidents. Selon le ministère de l’Intérieur, 63 personnes ont été interpellées et 14 policiers ont été blessés lors d’affrontements dans plusieurs villes, notamment à Paris, Lyon et Avignon selon BFMTV. Les rassemblements, initialement festifs, ont dégénéré en troubles à l’ordre public, nécessitant l’intervention des forces de l’ordre pour rétablir le calme. Le ministre de l’Intérieur, Laurent Nunez, a salué l’engagement des policiers et des préfets pour maintenir la sécurité.

La finale, organisée au Maroc, s’est terminée dans un scénario complètement fou : l’arbitre a sifflé un penalty en faveur du Maroc, provoquant la sortie temporaire des joueurs sénégalais du terrain sous l’impulsion du coach Pape Thiaw… Finalement, Sadio Mané a convaincu ses coéquipiers de revenir, Brahim Diaz a manqué sa panenka désastreuse au bout du temps additionnel et Pape Gueye a inscrit l’unique but de la rencontre en prolongation, offrant au Sénégal sa deuxième CAN. Cet enchaînement d’événements a amplifié l’attention médiatique et les tensions autour de la compétition.