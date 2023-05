Premier League : c’est la panique à Leeds !

La suite après cette publicité

On a souvent tendance à penser qu’en Angleterre, le projet sportif de beaucoup de clubs passe principalement par des dépenses à tout va, parfois sans queue ni tête. Et s’il y a une exception à cette règle, au milieu de clubs dépensiers comme Nottingham Forest ou Wolverhampton, il y a Leeds notamment. Depuis leur retour en Premier League de la main de Marcelo Bielsa, les Peacocks ont souvent été présentés comme un club plutôt bien géré, avec un projet assez cohérent et un effectif construit sur mesure, et en fonction des demandes des différents coachs qui se sont succédés. Des mercatos plutôt intelligents couplés à de grosses ventes qui ont permis à Leeds de se maintenir, non sans souffrir ceci dit.

Et cette saison, tout indique que le club du nord de l’Angleterre va encore être à la lutte pour le maintien jusqu’à la fin. La saison avait assez mal démarré sous les ordres de Jesse Marsch, et la bande de Weston McKennie n’a jamais réussi à sortir de la zone rouge malgré quelques gros coups, comme cette victoire à Liverpool avant le Mondial (2-1). Démis de ses fonctions en février, l’Américain a été remplacé par l’Espagnol Javi Gracia, qui n’a pas réussi à redresser la barre. Avec un petit point pris sur les cinq derniers matchs, Leeds se retrouve à la dix-septième place du classement de la Premier League, à égalité avec le premier relégable, Nottingham Forest.

Une situation critique qui fait les choux gras de la presse britannique ce mardi. Comme l’indiquent tous les médias anglais, Javi Gracia est très en danger. Il devrait être remplacé par un vieux briscard des bancs de touche du Royaume, Sam Allardyce. Un troisième entraîneur cette saison qui symbolise bien la saison chaotique des Peacoks. Et ce n’est pas tout. Victor Orta, directeur sportif du club, a quitté son poste ce mardi. Un départ de poids, puisque l’Espagnol était en poste depuis 2017 et avait été un des artisans du retour dans l’élite de ce club historique, avec de bons coups sur le mercato notamment.

Il faut dire que cette saison - bien aidé par les ventes de Raphinha au Barça et de Kevin Phillips à Manchester City - Orta n’avait pas hésité à sortir le chéquier, dépensant environ 150 millions d’euros pour renforcer l’équipe. Du jamais vu à Leeds, qui n’avait par exemple dépensé "que" 60 millions d’euros sur la saison 2021/2022, même s’il est vrai que la barre des 100 millions d’euros avait été franchie lors de la saison du retour dans l’élite. Et le départ du duo Gracia-Orta remet en question certaines pistes déjà bien engagées pour cet été. Sport indique ainsi que Leeds avait déjà sécurisé l’arrivée d’Ilias Akhomach, une des plus grosses pépites du Barça, et un gros coup pour le club qui avait devancé des clubs bien plus huppés. Mais le chamboulement interne de Leeds a fait tomber l’opération à l’eau, pour le plus grand bonheur de ses prétendants comme Milan, Arsenal ou Séville. Clairement, c’est la crise à Leeds…