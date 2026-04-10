Maroc : Patrice Motsepe esquive une question sur l’ingérance de la CAF

Le dossier de la CAF lié à la finale de la CAN 2025 entre le Maroc et le Sénégal n’a pas fini d’alimenter les débats. Et après sa visite au Sénégal, le président de la CAF Patrice Motsepe était de passage au Maroc où il a aussi tenu une conférence de presse. Et ce dernier a été interrogé sur un sujet qui a enflammé le dossier de la finale ces derniers jours. Les supposés propos d’Olivier Savary, président du comité d’arbitrage de la CAF qui aurait demandé à l’arbitre de ne pas sanctionner d’un carton jaune les joueurs sénégalais qui ont quitté le terrain.

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Sur le sujet, le président de la CAF a esquivé le sujet et choisi de déléguer la réponse au nouveau secrétaire général de la CAF, Samson Adamu. Ce dernier a préféré rappeler que la CAF suivait une procédure en cours sans en dire plus. Et forcément, l’absence de démenti clair continue d’alimenter les débats sur les réseaux sociaux. En attendant la réponse définitive du TAS, le sujet risque de faire encore couler beaucoup d’encre.