Real Madrid : les premières décisions mercato de Florentino Pérez

La saison n’est pas encore terminée mais à Madrid, tout le monde semble déjà tourné vers la saison prochaine. Il y a encore cette finale de Copa del Rey face au Barça, le Mondial des Clubs, et le titre de Liga est encore jouable, mais les médias et les supporters pensent déjà au nom du futur entraîneur ou au mercato. Tout indique que Carlo Ancelotti va quitter la capitale espagnole, d’autant plus qu’il a une sacrée offre du Brésil sur la table. Tout indique que c’est l’ancien grand milieu de l’équipe Xabi Alonso qui va prendre la relève du tacticien italien.

Concernant le mercato, les fans réclament une révolution et des arrivées en pagaille. Un changement de cycle en somme, mais on le sait, la direction du Real Madrid est plus prudente et n’a pas l’intention de faire des folies. Pour l’instant, il y a une certitude concernant les arrivées : Trent Alexander-Arnold (Liverpool) devrait bien arriver gratuitement cet été et porter la tunique blanche la saison prochaine.

Peu de recrues à venir

Le quotidien AS dévoile de nouvelles informations sur les plans de la direction. On apprend qu’en plus du latéral anglais, il n’y aura que deux nouveaux visages : un défenseur central et un milieu de terrain. Pour ces deux postes, le média dévoile des noms déjà connus : Dean Huijsen (Bournemouth) et Martin Zubimendi (Real Sociedad), qui sont les priorités. Florian Wirtz (Bayer Leverkusen) n’est pas une option jugée crédible pour l’instant à cause de son prix assez élevé qui dépassera allègrement les 100 millions d’euros. Huijsen et Zubimendi sont eux estimés à 60 millions d’euros chacun.

Le Real Madrid n’a pas l’intention de trop dépenser et a donc pris deux décisions qui vont faire parler : ne pas recruter de latéral gauche - Mendy et Fran Garcia se battront encore pour le poste - ni de numéro 9, laissant le poste à Mbappé et Endrick une saison de plus. Concernant les départs, les trois joueurs en fin de contrat - Modric, Lucas Vazquez et Vallejo - ne devraient pas être prolongés. Quant à David Alaba et Antonio Rüdiger, joueurs dont l’avenir était un peu flou, ils ne quitteront pas la capitale cet été et leur avenir sera étudié en 2026, au terme de leur contrat. Des décisions qui vont faire parler à Madrid…