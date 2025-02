Kylian Mbappé a choqué le vestiaire du Real Madrid

C’est pour ça. C’est pour ces soirées de gala et cette effervescence que Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid l’été dernier. Ses débuts n’étaient pas le big-bang promis, et le Français l’a d’ailleurs rappelé hier soir au micro de Canal+, après être devenu le premier joueur à marquer un triplé face à une équipe de Guardiola en phase à élimination directe de C1. Mais depuis cette soirée funeste à Anfield fin novembre, il faut dire que de l’eau a coulé sous les ponts, et à flot. Kylian Mbappé en a fait usage pour se laver de la poisse, comme de la maladresse.

Hier, le champion du monde 2018 a terrassé Manchester City et Josko Gvardiol, qui avait apparemment laissé les crampons vissés à la maison sur le deuxième but des Merengues. L’ancien Parisien s’est finalement offert un triplé (il en est à 28 buts en 37 matchs au Real Madrid), et totalise désormais 55 buts en Ligue des Champions, ce qui fait tout simplement de lui le 8e meilleur buteur de l’histoire de la compétition, à 26 ans. Après la rencontre, l’homme du match (il a hérité de la note de 8,5 sur notre site), était forcément sur toutes les lèvres.

Tout le monde est conquis à Madrid

«Mbappé, c’est la cerise sur le gâteau. On espérait tous ce triplé et le voilà», souriait Carlo Ancelotti, tandis que Bellingham ajoutait : «Mbappé, c’est incroyable ce qu’il a fait et continue de faire dans sa carrière. Ici, il a commencé doucement mais il vole maintenant. C’est un plaisir de le voir jouer.» Vous l’aurez compris, le vestiaire madrilène n’avait presque d’yeux que pour lui. Sur Instagram, Dani Ceballos écrivait sous la photo du Français : «mon Dieu, mais tu es fou», quand Vinicius surenchérissait : «qu’est-ce qu’on est heureux de tes buts dans ce genre de soirées». Le Brésilien avait aussi laissé un petit message sur le ballon remis à Mbappé après son triplé : «le meilleur», était-il écrit.

Au micro de Canal, Thibaut Courtois était aussi admiratif : «je crois que dans l’équipe, tout le monde était tranquille avec lui. Il y avait juste des bruits à l’extérieur, car il arrivait comme une star. Kylian, c’est l’un des meilleurs joueurs du monde, et ce qu’il fait aujourd’hui, il le fait à l’entraînement. Si je prends beaucoup de buts de lui ? Beaucoup, non, mais on aime bien se taquiner». Ce matin, la presse espagnole est évidemment élogieuse à l’égard du Français : «Rodrygo est un joueur de tous les matchs, Vinicius inspire la terreur et, au bout du chemin, il y a l’empereur Mbappé qu’on présumait. Trois buts de plus, soit 28, et cet air de joueur inarrêtable, supérieur à tous les autres», écrit AS. «Voilà pourquoi Mbappé est venu à Madrid. Le Français a signé sa première nuit de gloire en Ligue des Champions avec trois buts pour récompenser un excellent Madrid, supérieur à City dans tous les domaines», ajoute Marca. Même Sport, quotidien catalan, s’incline : «il a éclipsé tous les autres joueurs sur le terrain.» Il faudra transformer l’essai sur la durée.