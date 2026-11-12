Angleterre : Thomas Tuchel ferme la porte à un départ avant l’Euro 2028

Thomas Tuchel compte bien retrouver un jour les bancs des plus grands clubs européens, mais pas avant d’avoir terminé sa mission avec l’Angleterre. Interrogé sur son avenir, le sélectionneur des Three Lions a confirmé son intention de revenir à l’entraînement d’une équipe de club, tout en assurant qu’aucune proposition ne pourrait le convaincre de quitter son poste avant l’Euro 2028, organisé à domicile. « Il n’y a pas de clause libératoire et je n’ai aucune intention de partir. J’ai signé un contrat, je veux rester jusqu’à l’Euro. Je veux disputer cet Euro. Nous avons encore des choses à accomplir », a déclaré le technicien allemand de 53 ans. Relancé sur la possibilité de rejoindre une grande formation européenne avant cette échéance, l’ancien entraîneur du PSG, de Chelsea et du Bayern Munich a répondu qu’il n’envisageait pas cette option. Une mise au point importante alors que son nom avait notamment circulé du côté de Manchester United, où Mauricio Pochettino est désormais pressenti pour remplacer Michael Carrick. Prolongé de deux ans, il a depuis conduit l’Angleterre à la troisième place de la Coupe du monde. Tuchel souhaite désormais aller au bout de son engagement et tenter de remporter un premier titre majeur avec la sélection anglaise.

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Malgré cet attachement aux Three Lions, Thomas Tuchel ne cache pas que le quotidien d’un entraîneur de club lui manque. Habitué à enchaîner les rencontres au plus haut niveau, l’Allemand reconnaît ressentir l’absence de compétition régulière depuis son arrivée à la tête de la sélection. « Oui, absolument. Les 50 matchs me manquent. Ces deux minutes juste avant les rencontres, quand tout est prêt, me manquent aussi », a-t-il expliqué, tout en rappelant les difficultés liées au rythme intense du football de club. Pour autant, Tuchel apprécie les conditions dans lesquelles il travaille actuellement, notamment la confiance accordée par les dirigeants de la Fédération anglaise, Mark Bullingham et Dan Ashworth. « J’adore mon groupe de joueurs, j’adore mon staff et j’ai des dirigeants qui me font confiance. C’est quelque chose que j’apprécie énormément », a-t-il souligné. Le sélectionneur se dit également ouvert à toutes les possibilités à l’expiration de son contrat, y compris une prolongation avec l’Angleterre. Avant cela, il souhaite remporter la Ligue des nations et l’Euro 2028. Les Three Lions doivent d’ailleurs affronter la Croatie ce jeudi, puis l’Espagne dimanche.