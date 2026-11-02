À 32 ans, l’ancien Marseillais Lucas Ocampos s’éclate enfin

Ces derniers jours, Lucas Ocampos a refait parler de lui. Sur le terrain. Car il est difficile de ne pas voir passer son dernier but avec Monterrey face à Tijuana. Un ciseau exceptionnel qui a fait le tour des réseaux sociaux et accumulé des dizaines de millions de vues. Une réalisation spectaculaire qui symbolise parfaitement le retour au premier plan de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et du Séville FC. À 32 ans, l’Argentin semble retrouver une seconde jeunesse au Mexique, où il réalise un début de saison particulièrement impressionnant. Avec sept buts et trois passes décisives en seulement douze rencontres de championnat, Ocampos est redevenu l’une des principales attractions du championnat mexicain. Une efficacité retrouvée qui contraste avec ses premiers mois compliqués sous les couleurs des Rayados, où il avait peiné à enchaîner les performances malgré quelques éclairs de génie.

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Arrivé à Monterrey en 2024, Lucas Ocampos n’avait pourtant pas connu les débuts espérés. Si son talent n’a jamais été remis en question, l’international argentin a longtemps été freiné par des blessures et des problèmes physiques qui l’ont empêché de trouver de la continuité. Plus récemment, il a même dû suivre un processus de rééducation après avoir été victime d’une paralysie faciale, ralentissant encore son retour à la compétition. Avant cette saison, son bilan offensif restait d’ailleurs assez modeste, avec seulement dix buts inscrits en 70 rencontres et quelques critiques de la part des supporters. Mais depuis plusieurs semaines, la tendance s’est totalement inversée. Désormais crédité de huit réalisations en seize matches toutes compétitions confondues, Ocampos affiche un rendement bien supérieur à celui de ses premières saisons au Mexique. Une renaissance qui ne doit rien au hasard et qui porte notamment la signature d’un homme : Matías Almeyda.

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Une paralysie faciale la saison dernière

Car l’entraîneur argentin a joué un rôle déterminant dans le retour en forme de son compatriote. Les deux hommes entretiennent une relation particulière qui remonte à près de quinze ans, lorsque Lucas Ocampos effectuait ses premiers pas dans le football professionnel à River Plate. Almeyda connaissait donc parfaitement les qualités de son ancien protégé et s’est donné pour mission de lui redonner confiance. Un pari qui semble aujourd’hui pleinement réussi. « Je l’ai vu redevenir le même Lucas, un véritable train, une locomotive sur le terrain. J’adore le voir comme ça, il est extrêmement productif pour l’équipe », s’est réjoui le technicien. Des mots forts pour un joueur dont la puissance et surtout la grinta avaient longtemps constitué les principales qualités. Surnommé « le pur-sang » par les supporters de Monterrey, Ocampos retrouve progressivement cette explosivité qui avait fait sa réputation en Europe.

Et cette confiance semble parfaitement réciproque.« Almeyda nous donne une identité de jeu et j’aime ça. Je me sens très bien dans son équipe, c’est un excellent entraîneur », a récemment confié Lucas Ocampos. Désormais considéré comme l’un des éléments incontournables de l’attaque des Rayados, l’ancien Marseillais s’épanouit pleinement dans le système mis en place par son entraîneur. Et sa polyvalence sur le front de l’attaque, voire même au milieu de terrain séduit toujours autant puisque cette saison, il a été utilisé à… sept postes différents. De numéro 9 à milieu relayeur en passant par ailier gauche ou milieu droit, l’ancien Monégasque a tout fait. Et avec toujours cette même réussite…