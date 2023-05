Man City : Pep Guardiola ne veut pas comparer Erling Haaland et Lionel Messi

La suite après cette publicité

Pour sa première saison avec Manchester City, Erling Haaland affole les compteurs. Ses statistiques donnent le tournis : 50 buts en 44 matches ! Surréalistes. Des chiffres qui rappellent l’ultra-domination sur la planète football de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Et alors que le prochain Ballon d’Or risque de se jouer entre la Pulga et le Cyborg, Pep Guardiola a rappelé en conférence de presse, qu’il n’était pas bon pour le Norvégien de le comparer au septuple Ballon d’Or.

« J’ai dit à maintes reprises que personne ne peut être comparé à Messi. Cela n’aidera pas Erling. (…) En termes de buts et de mentalité, oui (il y a des similitudes). Néanmoins, Messi a réalisé ces statistiques chaque saison au cours des 10 à 15 dernières années. Mais Erling, depuis ses débuts à Salzbourg, avant à Dortmund et maintenant ici, a le même niveau. (…) Il marque un but presque à chaque match. Il a eu l’occasion d’en marquer un ou deux par match. Mais Messi est le joueur le plus complet que je n’ai jamais vu, en termes de vision, de passes, de dribbles, de compétitivité et de beaucoup d’autres choses, ce qui rend difficile la comparaison avec qui que ce soit. J’espère qu’Erling sera très proche de Leo. Ce serait formidable pour nous, pour l’avenir de l’équipe et pour l’équipe avec laquelle il jouera. Mais j’ai toujours dit que je n’aidais personne en le comparant au joueur argentin. »

