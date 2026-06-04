La folle bagarre d’égo pour la présidence du Real Madrid, l’Espagne souffle enfin pour Lamine Yamal

Riquelme et Pérez font de grandes promesses

On démarre par le Real Madrid qui s’emballe complètement à trois jours des élections présidentielles du club. A commencer par Florentino Pérez qui a annoncé la couleur : « Mourinho et Konaté sont mes premières signatures », a déclaré le dirigeant espagnol dans un entretien accordé à AS. Dans une vidéo publiée hier soir sur son compte X, Florentino Pérez a annoncé l’arrivée de José Mourinho en cas de réélection, on y voit le Special One, maillot du Real sur le dos dire « oui ». José Mourinho aurait d’ailleurs prévenu Benfica en précisant que cette vidéo a été générée par l’IA. La bagarre avec Enrique Riquelme bat son plein parce que pendant ce temps, son adversaire est tout aussi actif et continue de vendre du rêve aux supporters madrilènes. Il s’est affiché sur l’émission El Hormiguero avec un document notarié engageant à signer un certain Erling Haaland. Riquelme a aussi annoncé que Rodri signerait au Real si jamais il était élu président du Real Madrid, quitte à dédommager les supporters en cas de non-signature. Élections prévues le 7 juin prochain, ça s’annonce divertissant !

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Lamine Yamal disponible pour le premier match

Lamine Yamal devrait être titulaire pour l’entrée en lice de sa nation. L’Espagne respire enfin concernant l’état de forme de son prodige qui récupère correctement de sa blessure à la cuisse contractée fin avril. Il n’était pas présent au dernier entraînement de l’Espagne et il ne devrait disputer aucun des matchs amicaux. En revanche Lamine Yamal pourrait être disponible pour le premier match des champions d’Europe contre le Cap-Vert. Son sélectionneur Luis de la Fuente est optimiste et il espère forcément pouvoir compter sur son génie, surtout que son pendant à gauche Nico Williams est, lui aussi, blessé et il n’a toujours pas repris l’entraînement. Bref, tout le monde attend Lamine Yamal et surtout l’Espagne !

Vitinha est plein d’ambitions

Vitinha s’est prêté au jeu de l’entretien pour O Jogo avec une phrase : « Ce n’est pas tabou de gagner ». Heureusement que ce n’est pas tabou parce que Vitinha commence à empiler les trophées, quelques jours après son deuxième sacre consécutif en Ligue des Champions avec le PSG. L’international portugais s’est livré sur son nouveau statut, expliquant qu’il avait une image beaucoup plus forte depuis le dernier Mondial où il avait encore un statut de remplaçant. Vitinha a aussi évoqué les ambitions du Portugal sur cette Coupe du Monde et elles sont très claires : la Seleçao vient pour gagner. Après l’échec en 2022 et l’élimination en quart de finale contre le Maroc, le Portugal veut au minimum atteindre le dernier carré et rêve de gagner sa première Coupe du Monde. Battu par l’équipe de France au dernier Euro, le Portugal avait rebondi en Ligue des Nations en battant l’Espagne en finale. Cette fois, il faut le confirmer sur une compétition majeure. Et Vitinha sera bel et bien là pour porter sa nation !