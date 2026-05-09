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FC Barcelone : Hansi Flick prend la défense de Kylian Mbappé

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Hansi Flick @Maxppp

C’est le grand n’importe quoi au Real Madrid à quelques heures du Clasico ce dimanche. Alors que des joueurs se battent entre eux, Kylian Mbappé fait toujours parler de lui. Hansi Flick, le coach du Barça, n’a pas fait dans la demi-mesure pour défendre le Bondynois ce samedi en conférence de presse face aux critiques remettant parfois en question son apport collectif au Real Madrid. Alors que le débat sur l’équilibre du jeu merengue anime les observateurs, l’entraîneur barcelonais a tenu à recadrer tout le monde en prenant la défense du joueur formé à Monaco sur ce point.

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Pour Flick, la présence du Français est un atout indiscutable : «le Real Madrid joue mieux sans Mbappé ? C’est l’un des meilleurs joueurs du monde, s’il vous plaît. Il est incroyablement doué sur le terrain. Il est dangereux dans toutes les situations. Devant le but, c’est le meilleur au monde. Et il est dangereux aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de la surface.» Voilà qui est dit.

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