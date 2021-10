Manchester City : Pep Guardiola regrette de ne pas avoir de pur attaquant

Avec le départ de Sergio Agüero de Manchester City et les performances pas toujours régulières de Gabriel Jesus, Pep Guardiola ne joue pas souvent avec un pur avant-centre mais plutôt avec un faux numéro neuf, comme ce fut le cas en Ligue des Champions mardi soir face au PSG avec Raheem Sterling. Le résultat n'a pas vraiment été probant ce qui fait dire à l'entraîneur espagnol qui lui manque un buteur dans son effectif.

«Nous jouons de cette manière mais nous ne pouvons pas toujours le faire. Nous devons attaquer les espaces dans le dernier tiers du terrain avec plus de monde. Nous n'avons pas d'attaquant de surface, qui sent le but. Nous n'avons pas ce type de joueur», regrette Guardiola en conférence de presse ce vendredi, qui a longtemps espéré la venue d'Harry Kane cet été mais Tottenham n'a jamais voulu le lâcher.