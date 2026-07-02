L’OL attaque la piste Youssef Chermiti

Qui pour remplacer Endrick à la pointe de l’attaque lyonnaise ? Rassuré par la décision de la DNCG et d’un simple «encadrement de la masse salariale au budget de reprise à la suite du changement de contrôle du club», le club commence à y voir plus clair et avance sur plusieurs dossiers. Celui de l’attaquant est à mener parmi les priorités. Le prêt d’Endrick s’est achevé et son retour au Real Madrid aura lieu après le Mondial. José Mourinho veut le voir à l’œuvre.

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Selon nos informations, la direction a ouvert une nouvelle piste pour ce poste clé. Youssef Chermiti est suivi de très près, lui qui est sous contrat avec Glasgow Rangers jusqu’en 2029. L’international espoir portugais sort d’une bonne saison en Écosse avec 15 buts inscrits et 5 passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues. Il faudra tout de même trouver les moyens de le sortir de son club puisqu’il est estimé à 15 M€ selon Transfermarkt.

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L’OL pourrait formuler une offre inférieure à 20 M€

Les Rangers sont allés le chercher du côté d’Everton pour environ 8 M€ il y a un an. Droitier et pur avant-centre (1m92), le joueur de 22 ans possède un profil complet qui plaît beaucoup à l’OL. Le championnat écossais est décidément le terrain de chasse du récent 4e de Ligue 1. Il y a quelques jours, nous vous révélions l’intérêt pour l’attaquant de Hearts of Midlothian, Claudio Braga (26 ans), 14 réalisations en 33 matchs de Premiership cette saison. Dans cette optique, Lyon pourrait formuler une offre inférieure à 20 millions d’euros bonus inclus. Des discussions ont démarré entre les deux clubs.

Outre la venue d’un numéro 9, les Gones avancent. Ils ont officialisé ce mercredi le transfert du milieu de terrain Mads Bidstrup du RB Salzbourg en échange d’un montant légèrement supérieur à 10 M€ hors bonus. L’ailier Julien Duranville s’est lui aussi engagé en provenance du Borussia Dortmund contre 5M€ et 3,5M€ de bonus (plus 20 % sur une éventuelle plus-value).