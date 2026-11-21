Soirée mouvementée à Saint-Ouen ce vendredi lors de la 13e journée de Ligue 2 entre le Red Star et Pau. Alors que le score était de parité 1-1 à l’approche du dernier quart d’heure, une panne générale d’électricité a brutalement éteint l’ensemble des projecteurs du stade Bauer, plongeant l’enceinte dans l’obscurité pendant six minutes. Brièvement relancée après ce premier incident, la partie a de nouveau été stoppée peu après, sur un corner palois, lorsqu’un autre pylône a cédé. Face à ces défaillances répétées, l’arbitre Soulaimane Chamel a pris la décision de renvoyer les 22 acteurs aux vestiaires après concertation avec les capitaines et ses assistants.

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Le courant finalement rétabli après une interruption d’une vingtaine de minutes et un court réchauffement, les débats ont repris pour un dernier quart d’heure électrique. Une coupure qui a visiblement souri aux Audoniens, puisque le Suisse Ilija Despotovic a surgi dans le temps additionnel pour offrir la victoire 2-1 aux siens. Grâce à ce succès arraché au bout du suspense, le Red Star revient à égalité de points avec son adversaire palois à la 7e place du classement provisoire.