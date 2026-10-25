Barcelone - Real Madrid : les compositions sont tombées

C’est le grand soir du Clasico. À la veille de la cérémonie du Ballon d’Or, Barcelone accueille le Real Madrid ce dimanche dans le cadre de la 10e journée de Liga (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h). Le Barça veut poursuivre son sans-faute en championnat et distancer son rival, déjà pointé à six longueurs.

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Privé de Koundé, Olmo, Christensen ou encore Garcia, Flick aligne de nouveau Espart sur la droite de la défense, où figurent aussi Cubarsi, Martin et Cancelo. Lopez, Rodri et Pedri forment l’entrejeu, tandis que Yamal, Raphinha et Gordon sont en charge de l’attaque. En face, Lunin remplace Courtois dans le but, derrière une charnière Konaté-Huijsen. Le double pivot est 100% français avec Camavinga et Tchouaméni tandis que Diomandé remplace Vinicius, suspendu, sur la gauche d’une attaque où Güler, Bellingham et Mbappé sont aussi présents.

Les compositions :

Barcelone : Garcia - Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo - Lopez, Rodri, Pedri - Yamal, Raphinha, Gordon.

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Real Madrid : Lunin - Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella - Camavinga, Tchouaméni - Güler, Bellingham, Diomandé - Mbappé.