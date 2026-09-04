Liverpool : la première apparition de Bradley Barcola donne déjà satisfaction

C’est un hasard total, mais au moment même où Bradley Barcola a fait son entrée à Portman Road contre Ipswich, le PSG a encaissé le but de l’égalisation face à l’AS Monaco. L’international français n’est plus un joueur du PSG et il aura le droit de se satisfaire de sa soirée, marquée donc par une première apparition sous son nouveau maillot, celui de Liverpool, qui a gagné son premier match de Premier League.

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Barcola n’a pas démarré, malgré l’envie d’Andoni Iraola de lancer son nouveau joueur. Mais il a été lancé assez vite, à la 64e minute d’un match globalement maîtrisé par Liverpool, assis sur deux buts d’avance rapidement inscrits par Isak. Barcola a donc remplacé Victor Munoz, et s’est installé à la gauche de l’attaque. Une première information sur la manière dont compte l’utiliser son entraîneur, alors que Cody Gakpo a glissé dans l’axe avec la sortie d’Isak.

Iraola a aimé ce qu’il a vu

Barcola n’a pas forcé son talent au cours de sa demi-heure de jeu, mais il a dévoilé sa redoutable qualité d’accélération, en prenant de vitesse à plusieurs reprises ses adversaires. Il a donné un bon ballon dans la surface à Gakpo, qui s’est manqué sur son contrôle. C’est à peu près tout, mais cela a plu à son entraîneur.

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« Je pense qu’il a eu de bonnes minutes. Je pense qu’il a une très bonne qualité de passe. En contre-attaque, à deux reprises, nous ne l’avons pas trouvé, nous allons donc devoir apprendre ce genre de mouvements car il sera derrière nous, menaçant en permanence. Il n’a pas joué une seule minute en compétition depuis la Coupe du monde, donc nous devons être un peu plus prudents, mais je pense qu’il a été très bon », a confié Areola à Skysports. Barcola a révélé un aperçu de son talent, et il semble évident que Liverpool l’attend avec impatience.