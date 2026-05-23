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Coupe de France

Le maire de Lens annonce un jour férié le 22 mai

Par Jordan Pardon
1 min.
Les joueurs du RC Lens célébrant la victoire @Maxppp
Lens 3-1 Nice

Au lendemain de leur sacre en Coupe de France (victoire 3-1 face à Nice), le premier de l’histoire du club, les Lensois défilent place de l’hôtel de ville. Ils sont attendus par des milliers de fans sang et or venus accueillir leurs héros. Durant la cérémonie, le maire de la ville, Sylvain Robert, a pris la parole pour annoncer que le 22 mai serait désormais un jour férié à Lens.

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« Merci à toute l’équipe, vous avez réalisé une prouesse, je pense que les larmes de Gervais (Martel) ont ému toute la France hier. L’ensemble de l’équipe a franchement défendu les couleurs sang et or au-delà des espérances de beaucoup de monde, et ça demeure le club préféré des Français. Joseph (Oughourlian, le président, ndlr), je voudrais te remercier, ça fait 10 ans, souvenez-vous d’où on était il y a 10 ans, pour aujourd’hui arriver à avoir la Coupe de France. Pour célébrer ça, je voudrais remettre à l’ensemble des joueurs la médaille de la ville, gravée avec la date du 22 mai, qui pour Lens restera fériée. »

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