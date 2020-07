Karim Benzema vs Lionel Messi : qui est le joueur le plus décisif ?

Qui a été le meilleur joueur de cette Liga 2019/2020 ? Du côté de Madrid, on penche pour Karim Benzema, qui a été la grande référence offensive du champion d'Espagne en titre, terminant en plus la saison avec une ligne statistique pour le moins impressionnante. Le Français a ainsi totalisé 21 buts et 8 passes décisives en championnat. En Catalogne en revanche, on milite forcément pour Lionel Messi, qui n'a pas pu mener son équipe à la victoire finale mais affiche des chiffres encore plus impressionnants que ceux du Lyonnais : 25 buts et 21 passes décisives. Et en plus des stats, l'Argentin a régalé avec des actions de génie.

De l'autre côté des Pyrénées, le débat est en tout cas lancé. Les lecteurs de Marca ont penché pour Karim Benzema. Dans les médias ibériques, et surtout ceux de la capitale, on n'hésite pas à rappeler que le Français a inscrit 11 buts face aux équipes du top 10, contre seulement 5 pour la star de l'Albiceleste. Sans les buts du natif de Bron, le Real Madrid aurait 16 points de moins, alors qu'il faudrait en enlever 11 aux Catalans si on venait à enlever les réalisations de La Pulga. C'est de très loin la meilleure saison du Français de ce côté-là.

Benzema est plus décisif d'un point de vue statistique

Si on se penche encore plus sur les statistiques des deux hommes face au but, le Merengue est encore plus gagnant dans son duel avec le Blaugrana. Effectivement, 61,9% de ses réalisations se sont avérées décisives pour son équipe, contre seulement 32% pour le joueur de l'ennemi juré. Des statistiques qui peuvent aussi s'expliquer par le fait que le Real Madrid a souvent remporté ses rencontres sur des petits scores, avec un ou deux buts de Benzema, alors que l'Argentin a contribué à des victoires sur des écarts plus importants.

Goles que marcan diferencias, goleadores con más repercusión en Primera 🔝@ProFootballDB pic.twitter.com/fpm1DkzCCj — Manu Heredia (@ManuHeredia21) July 20, 2020

Il s'agit bien sûr d'une analyse purement statistique, puisqu'il est évident que le numéro 10 barcelonais est le joueur le plus important de son équipe, dont la dépendance à ses pieds magiques n'est plus à prouver. Il ne faut également pas oublier les passes décisives. On peut aussi affirmer, sans risquer de dire trop de bêtises, qu'il est un meilleur joueur que le Français, mais cette étude statistique a le mérite de nuancer certains propos qu'on tient trop régulièrement sur l'Argentin, et confirme que Benzema est bel et bien le leader de l'attaque merengue.

... mais il y a mieux que le Français !

Mais il y a plus impressionnant encore, puisque oui, des joueurs ont été plus décisifs que le numéro 9 blanco. C'est le cas d'un joueur qu'on connaît bien en France, puisque 85,7% des 14 buts inscrits par Lucas Ocampos avec Séville ont été des buts clé ! Il est donc, en termes de pourcentage, de loin le joueur le plus décisif du championnat espagnol. Devant Benzema, on retrouve aussi Alvaro Morata (66,7% de ses 12 buts en Liga ont permis de gratter des points), Iago Aspas, la star du Celta, avec 71,4% de réalisations décisives (14 au total), le milieu de l'Athletic Raul Garcia (73,3% sur 15 buts), Roger Marti de Levante (81,8% de 11 buts), ainsi que Joselu (Alavés) et Jaime Mata (Getafe), tous deux avec 72,7% de leurs onze buts qui ont rapporté des points.

Des chiffres logiques, puisqu'il n'est pas rare que la dépendance aux joueurs offensifs soit plus importante dans les équipes moins puissantes, où l'attaquant vedette a un rôle encore plus important que celui d'un gros club, généralement entouré de plus de joueurs de qualité capable de faire la différence, et qui peut donc se permettre de se relâcher de temps en temps et de laisser ses partenaires s'illustrer. À noter que Sergio Ramos s'est lui aussi montré décisif 63,6% des fois où il a fait trembler les filets (11 buts au total), à relativiser tout de même compte tenu du nombre élevé de buts sur coup de pied arrêté. Une chose est sûre cependant, tant Karim Benzema que Lionel Messi sortent d'une saison extraordinaire.