Un gros départ confirmé au Real Madrid, l’avenir de Raphinha au Barça en grand danger

Dani Carvajal ne rejouera plus avec le Real Madrid

«Carvajal dit adieu à tout», écrit Marca. Il ne renouvellera pas son contrat, il est pratiquement forfait pour la Coupe du monde, et il est out pour environ deux à trois semaines après une fissure à la phalange distale du petit orteil du pied droit. Pour le club, cette blessure devrait marquer la fin de l’aventure du latéral droit à la Casa Blanca puisqu’il ne devrait très certainement pas rejouer avant la fin de saison. Cette blessure intervient à un moment très sensible comme il espérait encore jouer pour convaincre De la Fuente avant la Coupe du Monde, autant dire que les rêves de Coupe du Monde sont presque enterrés pour lui.

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Raphinha en plein doute sur son avenir

«Raphinha médite et le Barça attend une réponse ferme» placarde Sport. Raphinha traverse un moment de réflexion profonde sur son avenir, qu’il a partagé avec la direction sportive du Barça sans pour autant annoncer de départ imminent. Il est au sommet de sa carrière, mais une saison perturbée par les blessures avec notamment 19 matchs manqués, mais malgré tout 19 buts et 8 passes décisives en 31 rencontres l’a forcé à remettre en cause son ambition personnelle. Le Brésilien souhaite surtout atteindre les sommets européens avec le Barça et s’inscrire dans la course au Ballon d’Or, ce qui l’incite à peser chaque option : rester et conquérir la LDC avec les Blaugrana une saison de plus ou partir pour un autre grand projet. Le club, conscient de son importance, ne met aucune pression et attend une décision de sa part, confiant pour une issue positive.

Arsenal remet la marche vers l’avant

Arsenal a dominé Fulham en s’imposant 3‑0, avec deux buts de Viktor Gyokeres et un but de Bukayo Saka. Le numéro 7 des Guners a été passeur décisif pour son attaquant le Suédois avant que celui-ci ne lui rende la pareille quelques minutes plus tard après un excellent travail dos au jeu. Gyokeres s’offrira un doublé en fin de première mi-temps de quoi faire le plein de confiance avant le match retour contre l’Atleti. Mikel Arteta, conscient de l’enjeu européen contre l’Atlético mercredi, a sorti tôt ses cadres pour préserver leurs forces, mais s’est félicité du retour décisif de Bukayo Saka.