Le Sénégal a complètement surclassé Cuba (9-0) ce lundi lors de la 2e journée de la Coupe du Monde U17 au Qatar. Déjà devant de cinq buts à la pause, les jeunes Lions de la Teranga ont poursuivi leur festival offensif après le repos pour signer une victoire spectaculaire.

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Avec ce succès retentissant, les Sénégalais, toujours invaincus après leur nul en ouverture face à la Croatie, envoient un message fort à leurs concurrents dans cette compétition. Ibrahima Dione et Serigne Mbodji ont chacun inscrit un doublé, tandis que Mamadou Faye, Serigne Ndiaye, Ibrahima Konté, El Hadji Sow et M. Biaye ont également participé à la fête.