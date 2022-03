Amical : le Danemark étrille la Serbie, Eriksen encore buteur

Quel come-back ! Déjà buteur pour son retour avec le Danemark lors de la défaite 4-2 contre les Pays-Bas, Christian Eriksen a de nouveau marqué avec sa sélection. Le milieu de terrain a inscrit le 3e but de son équipe (à la 57e) d'une belle frappe de l'extérieur de la surface.

Les Danois ont d'ailleurs battu la Serbie 3-0 durant ce match amical (Maehle 18e et Lindstrom 53e pour les autres buteurs). Plus beau encore, ce but intervient alors que le joueur de Brentford rejouait pour la première fois sur la pelouse du Parken Stadium, l'enceinte même où il avait eu un malaise cardiaque durant l'Euro. Le public lui avait d'ailleurs réservé un très bel accueil.