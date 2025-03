Sergio Ramos encore buteur avec Monterrey !

Les débuts de Sergio Ramos avec Monterrey sont absolument idylliques. Arrivé libre au sein de l’écurie mexicaine début février et accueilli comme une rockstar, après avoir signé un contrat extrêmement juteux, l’Espagnol a ensuite été nommé capitaine de l’équipe par Martín Demichelis. Et pour le moment, la légende du Real Madrid le rend bien à son club.

Pour le moment, Sergio Ramos a disputé quatre matchs, pour autant de titularisations, avec sa nouvelle équipe. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, il a déjà fait trembler les filets à trois reprises, et dans trois matchs différents. Sa dernière réalisation en date ? Contre les Vancouver Whitecaps en huitièmes de finale retour. Un but qui a permis aux siens de revenir à 2-2, mais n’a pas évité l’élimination, en raison de la règle du but à l’extérieur.