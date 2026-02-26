Menu Rechercher
Commenter 10

Le renvoi de Wissam Ben Yedder devant la cour criminelle pour viol annulé en appel

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Wissam Ben Yedder @Maxppp

Il y a quelques mois, le quotidien L’Equipe dévoilait que Wissam Ben Yedder, ainsi que son frère, avaient été renvoyés devant la cour criminelle départementale pour viol pour des faits présumés qui remontent à juillet 2023. Eh bien, ce jeudi, un nouveau rebondissement a eu lieu dans le dossier.

La suite après cette publicité

Selon le journal L’Equipe, le renvoi de Wissam et de son frère devant la cour criminelle départementale des Alpes-Maritimes a finalement été annulé après un arrêt rendu par la chambre d’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Une décision qui infirme donc l’ordonnance de mise en accusation pour des faits de viol et tentative de viol. L’avocate du joueur est sortie du silence dans la foulée. « Je suis très contente pour mon client et très satisfaite de la décision qui correspond à tout ce que j’ai défendu. La cour a été convaincue par ma présentation, qui relevait autant des faits que du droit. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Wydad AC
Wissam Ben Yedder

En savoir plus sur

Wydad AC Logo Wydad AC
Wissam Ben Yedder Wissam Ben Yedder
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier