Le renvoi de Wissam Ben Yedder devant la cour criminelle pour viol annulé en appel

Il y a quelques mois, le quotidien L’Equipe dévoilait que Wissam Ben Yedder, ainsi que son frère, avaient été renvoyés devant la cour criminelle départementale pour viol pour des faits présumés qui remontent à juillet 2023. Eh bien, ce jeudi, un nouveau rebondissement a eu lieu dans le dossier.

Selon le journal L’Equipe, le renvoi de Wissam et de son frère devant la cour criminelle départementale des Alpes-Maritimes a finalement été annulé après un arrêt rendu par la chambre d’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence. Une décision qui infirme donc l’ordonnance de mise en accusation pour des faits de viol et tentative de viol. L’avocate du joueur est sortie du silence dans la foulée. « Je suis très contente pour mon client et très satisfaite de la décision qui correspond à tout ce que j’ai défendu. La cour a été convaincue par ma présentation, qui relevait autant des faits que du droit. »