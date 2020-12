Liga : le Betis et Villarreal dos à dos

Pour le compte de la 13e journée de Liga, Villarreal se déplaçait sur la pelouse du Betis. Un match ô combien important pour le Sous-Marin jaune qui se devait de l’emporter pour ainsi reprendre la 3e place aux hommes de Zinédine Zidane après la victoire du Real hier dans le derby madrilène (2-0). Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les joueurs d’Unai Emery n’avaient pas de temps à perdre dans cette rencontre. Dès la 5e minute de jeu, Dani Parejo se chargeait de botter un coup de pied de coin et délivrait un merveilleux ballon enveloppé sur le crâne de Pau Torres qui sautait plus haut que tout le monde et permettait ainsi à son équipe de se mettre rapidement à l’abri (0-1, 5e). Les joueurs du Betis rentraient peu à peu dans leur match et se montraient dangereux à leur tour par l’intermédiaire d’Aitor Garcia qui manquait toutefois son duel face à Asenjo (23e).

Globalement, on assistait à une première période au cours de laquelle Villarreal se contentait de conserver son avantage au score quand les locaux ne se montraient quant à eux guère dangereux en contre-attaque. La deuxième période était elle similaire à la première. À 1a 51e minute de jeu, Aitor Garcia, qui avait manqué son premier face-à-face avec Asenjo, se muait cette fois en buteur et trompait le portier espagnol d'une sublime frappe dans la lucarne (1-1). Dès lors, le Sous-Marin jaune décidait de reprendre le contrôle de la partie et privait rapidement son adversaire du ballon. Toutefois, cela ne permettait pas aux visiteurs de trouver le chemin des filets une seconde fois. À la détresse des hommes d'Emery, les deux équipes se quittaient sur un score de parité (1-1). Au classement, Villarreal perd sa place sur le podium alors que le Betis grimpe provisoirement au 7e rang.