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Serie A

Le Napoli a choisi son nouveau coach

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Vincenzo Italiano @Maxppp

Massimiliano Allegri a tout perdu durant cette fin de saison. Viré par l’AC Milan après avoir raté la qualification en Ligue des Champions, l’entraîneur transalpin pensait rebondir rapidement du côté du Napoli. Mais ce matin, l’ensemble de la presse italienne annonce que le président De Laurentiis a choisi un autre coach pour remplacer Antonio Conte.

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Il s’agit de Vincenzo Italiano. Entraîneur de Bologne depuis deux ans (8e du dernier classement), le technicien de 48 ans a rencontré ADL et le directeur sportif des Partenopei, Giovanni Manna. Sous contrat jusqu’en 2027, Italiano a accepté le poste proposé par le champion d’Italie 2025. Pour expliquer ce rebondissement, la Gazzetta dello Sport assure que l’effondrement total du Milan lors des dernières journées de Serie A a été fatal à Allegri.

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