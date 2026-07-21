Auxerre : le joli message d’adieu de Lassine Sinayoko

Après près de dix années passées sous les couleurs de l’AJ Auxerre, Lassine Sinayoko a décidé d’ouvrir un nouveau chapitre dans sa carrière. L’attaquant de 26 ans a officiellement fait ses adieux au club bourguignon à travers un long message de remerciement publié sur ses réseaux sociaux, après avoir été officialisé au Paris FC. « Il est difficile de trouver les mots pour résumer tout ce que ce club représente à mes yeux. J’y ai grandi en tant que joueur, mais surtout en tant qu’homme », a-t-il notamment écrit, revenant sur les nombreux souvenirs et les émotions vécues sous le maillot auxerrois.

La suite après cette publicité

Après presque 10 années passées sous les couleurs de l’AJ Auxerre, le moment est venu pour moi d’ouvrir un nouveau chapitre.



Il est difficile de trouver les mots pour résumer tout ce que ce club représente à mes yeux. J’y ai grandi en tant que joueur, mais surtout en tant… pic.twitter.com/QjUgpCtTXV — Lassine Sinayoko (@Lasso7r) July 21, 2026

« J’y ai vécu des moments inoubliables, des joies immenses, des défis, des victoires et des émotions qui resteront gravées à jamais », a-t-il ajouté, avant de remercier l’ensemble des personnes qui l’ont accompagné durant son aventure à l’AJA, des dirigeants aux différents staffs, sans oublier les employés du club. Il a également eu un mot appuyé pour les supporters, saluant leur fidélité et leur soutien au fil des saisons. « Je quitte Auxerre avec le cœur rempli de gratitude, de respect et de souvenirs inoubliables. Ce club fera toujours partie de mon histoire », a-t-il conclu.