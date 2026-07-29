Italie : Roberto Mancini veut gagner au moins deux trophées

De retour comme coach de la sélection italienne après un premier passage entre 2018 et 2023, Roberto Mancini va essayer de relever une équipe qui n’a pas participé aux Coupes du Monde 2018, 2022 et 2026. Vainqueur de l’Euro 2020 et même si la non-participation à la Coupe du Monde 2022 était pendant son mandat, le coach italien semble avoir la recette. Il est revenu sur son départ en 2023 et a affirmé ses envies avec la Nazionale lors d’une conférence de presse.

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«Il y a eu un manque de communication entre Gravina et moi il y a trois ans. Je suis vraiment désolé. Le maillot de l’équipe nationale a toujours été important pour moi, comme lorsqu’on est amoureux et qu’on perd la femme de sa vie. Aujourd’hui, grâce à Malagò, le destin me permet de réparer cette erreur. Je vais essayer de faire en sorte que l’équipe joue si bien que les supporters me pardonneront. Quand je suis arrivé, je suis resté cinq ans, ce qui est long. C’était mon rôle préféré. J’espère remporter deux trophées majeurs et rester ensuite», a-t-il confié.