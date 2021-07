PSG : le rôle clé de Mauricio Pochettino dans la venue de Georginio Wijnaldum

Recrue estivale du Paris Saint-Germain, Georginio Wijnaldum n'avait pas souhaité prolonger avec Liverpool à l'issue de son contrat. Élément clé du système de Jürgen Klopp la saison passée (34 titularisations en 38 journées de Premier League), le milieu néerlandais a finalement choisi de rejoindre la capitale française après avoir vécu une fin d'aventure compliquée chez les Reds. Attiré par l'effectif de classe internationale dont dispose le PSG, le natif de Rotterdam s'est également laissé tenter par Mauricio Pochettino. Dans une interview accordée au Guardian, il raconte d'ailleurs la complicité entretenue avec l'actuel entraineur du club parisien.

«Je suis allé chez lui (quand il était encore à Tottenham) et il m'a montré en vidéo comment il s'y prenait avec ses joueurs pour les rendre meilleurs. C'est ce qui fait de lui un bon entraîneur. Il n'est pas seulement intéressé par l'équipe, mais aussi pour améliorer chaque individu. (...) Quand mon agent m'a appelé et m'a dit que Pochettino voulait me parler, je me suis dit : 'Pourquoi ? Je sais déjà comment il travaille'. Mais c'était pour me parler du projet du PSG et je suis heureux d'en faire partie. Vous sentez à quel point ce club veut gagner la Ligue des champions. Et j'en suis aussi obsédé, parce que j'ai vu à quel point c'était génial.»