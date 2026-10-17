Joan Laporta vole au secours de Javier Tebas

Les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Joan Laporta applique parfaitement cette expression dans cette situation. Au lendemain de la passe d’armes entre Javier Tebas et le Real Madrid, le président du FC Barcelone a exprimé son soutien en faveur du président de la Liga. «Heureusement que nous avons Javier Tebas comme président de LaLiga, souligne-t-il. Il possède l’expérience requise pour traiter tous ces problèmes, il a un bon jugement et sait comment contrer les attaques du Real Madrid.»

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Hier, Tebas avait accusé le Real Madrid d’utiliser «les mécanismes de propagande exploités par Goebbels, ministre de la Propagande de l’Allemagne nazie» pour contrer les actions de la Liga ou encore de l’arbitrage. Le club de la capitale n’a pas tardé à demander sa démission. «Heureusement, le président de LaLiga est un vétéran de nombreux combats. Il a suffisamment d’expérience pour contrer ces attaques, indignes d’un club membre de la Liga. Cette attitude consistant à attaquer systématiquement tout ce qui est fait n’est pas normale», conclut Laporta.