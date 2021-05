Pologne : nouvelles rassurantes pour Arkadiusz Milik

Alors qu’il avait rejoint la sélection polonaise blessé, Arkadiusz Milik sera finalement apte pour l’Euro. La Pologne a communiqué sur l’état de santé de son buteur dont la participation au championnat d'Europe (11 juin - 11 juillet) cet été était remise en cause. Finalement, plus de peur que de mal pour l’avant-centre marseillais qui devrait bel et bien être opérationnel.

« Il n'y a pas besoin de chirurgie, ce qui est une bonne nouvelle. Arek est rentré à Opalenica et va se préparer pour l'Euro. Le plus important est qu'il soit prêt pour le premier match contre la Slovaquie. Arek sera lentement introduit à l'entraînement, et le genou sera traité. Le temps restant jusqu'à la première rencontre des Championnats d'Europe devrait être suffisant pour guérir la blessure », indique la sélection à travers son communiqué.