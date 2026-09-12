PL : Fulham neutralise Liverpool, Hull City tient tête à Chelsea, Crystal Palace s’incline encore

Ce samedi après-midi, la Premier League nous offrait un multiplex avec 5 matches importants à ce stade de la saison. Battu face à Arsenal la semaine dernière, les Blues devaient renouer avec le succès en championnat. Et après une victoire renversante en Coupe face à Leeds cette semaine, le club londonien a été accroché sur sa pelouse au terme d’un match animé face à Hull City. Les hommes de Xabi Alonso avaient pourtant parfaitement lancé les débats grâce à un bijou de Morgan Rogers sur un service de João Pedro (1-0, 7e). Mais les visiteurs, portés par un Mohamed Belloumi en feu et auteur d’un doublé coup sur coup (28e, 34e), ont totalement renversé la vapeur avant la pause. Dominateurs, mais butant à maintes reprises sur un Konstantinos Tzolakis décisif, les Blues ont finalement arraché l’égalisation à l’heure de jeu par João Pedro, bien servi par Cole Palmer (66e), sans parvenir à forcer la décision dans un second acte haché. Un point qui permet à Hull d’être provisoirement troisième, juste devant Chelsea. Dans le même temps, au terme d’une rencontre fermée et stérile en buts, Liverpool et Fulham se sont quittés sur un score de parité (0-0).

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Malgré une nette domination dans la possession du ballon et quelques occasions franches signées Florian Wirtz, Alexander Isak ou Dominik Szoboszlai, les Reds ont buté sur un Bernd Leno vigilant et une défense londonienne bien organisée. De leur côté, les hommes d’Alvaro Arbeloa ont manqué d’efficacité sur leurs rares opportunités face à un Alisson impérial. Bradley Barcola a été globalement discret jusqu’à sa sortie à l’entame du dernier quart d’heure de jeu. Liverpool compte déjà trois matches nuls en quatre matches de Premier League cette saison. Pour voir des buts, il fallait être à Crystal Palace. Après l’ouverture du score d’Anan Khalaili (1-0, 14e), les Londoniens ont été repris directement par un but d’Emersonn. Peu aidé par l’expulsion d’Axel Disasi (34e), Palace a concédé un deuxième but avant la pause. Au retour des vestiaires, alors que Strand Larsen avait cru assurer le nul pour Palace (2-2, 75e), Zian Flemming a crucifié Palace en toute fin de match (2-3, 90e). Inquiétant pour Pierre Sage. Bournemouth et Brentford se sont quittés bons amis après un match spectaculaire et prolifique (2-2). Enfin, Aston Villa s’est incliné à domicile en toute fin de rencontre sur un but d’Igor Jesus (1-2, 88e).

Les résultats de 16h :

Chelsea 2-2 Hull : Rogers (7e), João Pedro (66e) / Belloumi (28e, 34e)

Liverpool 0-0 Fulham

Bournemouth 2-2 Brentford : Kluivert (38e), Tavernier (52e) / Schade (34e, 56e)

Crystal Palace 2-3 Ipswich : Khalaili (14e), Strand Larsen (75e) / Emersonn (23e), Davis (45e)

Aston Villa 1-2 Nottingham Forest : Alysson (74e) / Delap (46e), Igor Jesus (88e)