Levante - FC Barcelone : les compositions officielles

La machine à buts catalane est de sortie ce dimanche pour reprendre trois points d’avance sur le Real Madrid. En déplacement sur la pelouse de Levante à partir de 16h15, le Barça arrive avec le plein de confiance et n’en finit plus de marquer, restant notamment large vainqueur de Valence (5-0) et du Feyenoord (5-1) ces derniers jours.

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Après avoir opéré une légère rotation d’effectif contre les Néerlandais, Hansi Flick aligne un XI identique à celui qui s’était déjà déplacé en territoire valencien dimanche dernier. Retour donc de Rodri au cœur du milieu de terrain du technicien allemand, emmené comme c’est l’habitude maintenant par le trio infernal Yamal-Raphinha-Gordon, déjà très affûté en ce début de saison et soutenu par Fermin qui devrait évoluer en meneur de jeu. Éric Garcia, sorti touché à la tête contre Valence, retrouve sa place dans le couloir droit de la défense, accompagné par Espart sur le flanc gauche ainsi que Cubarsi et Martin dans l’axe.

On retrouvera en face une tête bien connue de la Ligue 1 : arrivé libre de Lille cet été, Aïssa Mandi est déjà un incontournable de la défense centrale des Granotes. Les amateurs de Ligue 2 regretteront eux l’absence dans le XI d’Enzo Bardeli, lui aussi débarqué au mois de juillet à la UD, où il a retrouvé son entraîneur de l’époque à Dunkerque, Luis Castro, éphémère coach de Nantes en début de saison dernière avant de venir décrocher le maintien de Levante. L’ancien Nordiste fait les frais de la réorganisation tactique du coach portugais pour résister à la furia catalane et démarrera sur le banc. Le but sera gardé par Mathew Ryan, le gardien australien brièvement passé à Lens en 2025.

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Les compositions officielles :