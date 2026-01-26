Barça : Fermin Lopez va prolonger jusqu’en 2031

Étincelant sous les ordres de Hansi Flick, Fermín López va être récompensé de ses belles prestations sous le maillot du FC Barcelone. En effet, le milieu offensif de 22 ans va prolonger son contrat avec le club. blaugrana jusqu’en 2031, d’après COPE. Le média espagnol rapporte par ailleurs que son extension de contrat pourrait être annoncée jeudi 29 ou vendredi 30 janvier.

Depuis le début de la saison, Fermín a pris part à 25 rencontres toutes compétitions confondues avec le club catalan (1546 minutes jouées), pour un total de 10 réalisations et de 10 passes décisives. Convoité par Chelsea l’été dernier, l’Espagnol de 22 ans - formé à La Masia - compte s’inscrire dans la durée en Catalogne.