EdF : les premiers pas de Zidane à Clairefontaine avant son grand début

Zinédine Zidane a déjà pris possession de Clairefontaine avant son tout premier rassemblement à la tête de l’équipe de France. Après avoir dévoilé vendredi sa première liste de 23 joueurs au siège de la FFF, le nouveau sélectionneur est arrivé au château dès samedi matin, avant d’être rejoint dans la soirée par l’ensemble de son staff rapporte RMC Sport. Zidane a notamment découvert son nouveau bureau, situé à proximité de celui du team manager et décoré de plusieurs logos de l’équipe de France. Très présent au siège de la Fédération depuis sa prise de fonction, l’ancien entraîneur du Real Madrid avait déjà travaillé à Paris de jeudi après-midi jusqu’à vendredi soir.

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À Clairefontaine, Zidane et son équipe passent désormais en revue chaque détail avant l’arrivée des internationaux : installations, parcours des joueurs au sein du centre ou encore alimentation. Un programme précis destiné à préparer au mieux ce premier rassemblement, qui débutera lundi. Le travail d’observation se poursuit également sur les terrains puisque le staff doit suivre plusieurs affiches du week-end, notamment Atlético-Real Madrid en Liga puis le Classique entre l’OM et le PSG dimanche soir.