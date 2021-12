Manchester United : Anthony Martial a une préférence pour son futur club

La suite après cette publicité

Il sera un des grands animateurs du prochain marché hivernal, et pour le coup, il s'agit de bien plus que de rumeurs. Son agent Philippe Lamboley s'était ainsi confié à Sky Sports début décembre : « Anthony souhaite quitter le club en janvier. Il a juste besoin de jouer. Il ne veut pas rester en janvier et je vais en parler au club prochainement ».

Forcément, comme toujours dans ces situations, c'est la foire aux intérêts de clubs un peu partout en Europe, et en deux semaines, l'ancien de l'OL et de l'ASM a été annoncé du côté de la Juventus, de Newcastle ou du FC Barcelone. Mais visiblement, le Français souhaite rejoindre une autre écurie dont on n'avait pas parlé jusqu'à présent.

Direction la Liga ?

Comme l'indique Sky Sports, le Barça et la Juventus sont bien intéressés, mais le joueur lui veut rejoindre... Séville. L'écurie andalouse, deuxième de la Liga, est un objectif sérieux pour le joueur tricolore, puisqu'il sait qu'il y obtiendrait un temps de jeu conséquent, qui ne lui serait pas garanti ailleurs. Il discutera avec Ralf Rangnick dans les prochains jours, et souhaite jouer régulièrement pour être un joueur important en sélection.

Le média ne précise pas vraiment si Séville a déjà formulé une offre, mais on sait que par le passé, Monchi s'était intéressé à lui à plusieurs reprises. Le très probable départ de Youssef En-Nesyri pour la CAN et les différentes blessures dans le secteur offensif vont de toute manière obliger les Andalous à se renforcer. Affaire à suivre...