La réponse fracassante de Man City à la Premier League

La bataille s’annonce âpre entre Manchester City et la Premier League. La ligue anglaise a publié un communiqué incendiaire il y a quelques minutes pour officialiser la culpabilité du club mancunien sur 114 charges, et annoncer qu’elle était face à un moment charnière de son histoire pour assurer l’équité de son championnat. Mais les Skyblues ont décidé de répliquer et ont à leur tour publié un communiqué.

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«Le Manchester City FC est à la fois déçu et surpris par l’avis de la Commission de la Premier League, publié aujourd’hui.

Le Club se déclare innocent des accusations portées par la Premier League et dispose d’un ensemble complet de preuves irréfutables qui étayent toutes ses positions dans cette affaire. Le Club agira donc avec détermination et, le cas échéant, de manière proactive, devant toutes les instances réglementaires et juridiques compétentes. La procédure de Premier League est toujours en cours et de nombreux éléments restent à finaliser. Manchester City FC entend désormais exercer tous les recours possibles, estimant que la décision comporte des erreurs matérielles manifestes de droit, de principe et de fait, et qu’elle est donc non fondée. Le Club a scrupuleusement respecté la procédure régulière pendant huit ans, partant du principe que le Conseil d’administration et la direction de la Premier League se comporteraient comme un organisme de réglementation indépendant, impartial et équitable, libre de toute influence partisane. Le club est évidemment limité dans ce qu’il peut dire de plus jusqu’à ce que toutes les procédures à venir soient terminées.» Clairement, Manchester City contestera le jugement rendu à son encontre.