Lens : Pierre Sage raconte son échange avec Dino Toppmöller

Malgré la lourde défaite de Crystal Palace face au RC Lens en match amical à Côme (3-0 en 45 minutes), Pierre Sage a surtout retenu l’émotion de ses retrouvailles avec son ancien club. L’entraîneur français a confié avoir échangé avec son successeur, Dino Toppmöller, avant la rencontre, en lui dressant un portrait très positif de l’effectif lensois raconte-t-il dans un entretien pour L’Équipe.

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« Je lui ai dit qu’il avait une belle équipe, un bon club et un groupe facile à entraîner. Les mecs sont toujours impliqués à 100 % chaque jour », a déclaré Pierre Sage. Le technicien a également adressé un message aux supporters sang et or, heureux de retrouver un public qui lui a laissé « de bons souvenirs », estimant que le plus important était de laisser « un héritage » et « des émotions positives ».