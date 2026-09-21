OM : Bruno Genesio en attend encore plus d’Amine Harit

Malgré la défaite de l’Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain (1-2), Bruno Genesio a tenu à souligner les qualités d’Amine Harit après le Classique. Dans un début de saison particulièrement délicat pour les Phocéens, le milieu offensif conserve la confiance de son entraîneur, qui apprécie notamment sa capacité à s’adapter à plusieurs positions. Le technicien marseillais estime toutefois que l’international marocain doit désormais franchir un nouveau cap dans son influence offensive.

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🎤🇲🇦 Ma question à Bruno Genesio sur Amine Harit



💭 « Il est important dans l’équipe, pour sa culture tactique sur le côté ou derrière l’attaquant. Il doit être un peu plus décisif mtn s’il veut encore franchir un palier. Il fait un très bon début de saison. »



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Interrogé sur les prestations de son joueur en conférence de presse, Genesio a ainsi détaillé ses attentes : « il est important dans l’équipe, pour sa culture tactique sur le côté ou derrière l’attaquant. Il doit être un peu plus décisif maintenant s’il veut encore franchir un palier. Il fait un très bon début de saison. » Un message clair pour Harit, dont l’entraîneur apprécie le début d’exercice 2026-2027 tout en attendant davantage de statistiques et d’impact dans les derniers mètres.