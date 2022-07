Brest tente le prêt d'Evann Guessand

Le Stade Brestois est déterminé à réaliser un recrutement ambitieux, notamment sur le plan offensif. Après avoir prolongé Belaïli et recruté l'espoir Karamoko Dembélé, le club breton se penche sur Evann Guessand.

Le jeune attaquant (21 ans) de l'OGC Nice n'avait été titularisé qu’à 2 reprises malgré des performances très intéressantes avec le club azuréen la saison passée, après un an de prêt du côté de Lausanne, le club filial de Nice et de la galaxie INEOS. Il avait inscrit sept buts et délivré cinq passes décisives en trente-quatre matches de Super League helvétique. Brest pousse pour obtenir le prêt de l'attaquant (1 but la saison passée, face à l'OL).